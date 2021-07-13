Мостовой заявил, что не считает Доннарумму лучшим игроком Евро

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признать голкипера национальной команды Италии Джанлуиджи Доннаруммы лучшим игроком чемпионата Европы — 2020.

«Я бы поспорил с этим решением. Моим кандидатом был Бонуччи. Человек отыгрывает в защите, там все в порядке. Еще и два мяча забил ключевых. Реализовал пенальти. Да, Доннарумма потащил две серии пенальти. Но вратарь есть вратарь. Было бы логичнее, если бы был приз лучшему вратарю. Мы все прекрасно понимаем, что это была лотерея.

Перед началом матча я еще говорил, что Доннарумма выше, чем Пикфорд. Англичанину три раза ударили по воротам, и он один раз пропустил. А если бы ему 50 раз ударили? Сколько бы он пропустил? У Пикфорда был один-два сейва, а все остальные удары выше ворот», — приводит слова Мостового «СЭ».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро.