Дзюба стал лучшим игроком Евро-2020 по числу верховых единоборств

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года по числу выигранных верховых единоборств. Об этом сообщает «Чемпионат».

За три матча группового этапа капитан российской команды вступил в 72 единоборства. Ближайшим преследователем по данному показателю является форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн — у него 68 единоборств в семи играх.

Всего Дзюба выиграл 39 верховых мячей. У Симона Кьера из сборной Дании, который расположился на втором месте, 29 побед в верховых единоборствах.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что перекупщики смогли заработать почти 500 миллионов рублей на продаже билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые прошли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.