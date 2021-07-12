Булыкин заявил, что Англия поплатилась за попытку удержать счет в финале Евро

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин остался доволен финальным матчем чемпионата Европы — 2020 между командами Италии и Англии.

«Финал понравился, англичане хотели сделать его скучным, но итальянцы сделали его очень эмоциональным», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Экс-футболист отметил, что план англичан был только в том, чтобы забить и сесть в оборону.

«Мы это и увидели, потому что могли продолжить дальше играть в своем стиле англичане, но предпочли удерживать счет, если это можно так назвать, и за это, думаю, поплатились.

Был момент, когда можно было поставить пенальти на Стерлинге, но арбитр не решился после его падения с датчанами. Хотя тут пенальти был намного более явным, чем в том матче. Не знаю, как там VAR (система видеопомощи арбитрам) и судьи оценивают, но что был пенальти, видно было невооруженным взглядом», — сказал Булыкин.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что своими заменами главный тренер Гарет Саутгейт отнял у Англии победу на Евро.