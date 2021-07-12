Моуринью раскритиковал тренера сборной Англии за замены в финале Евро

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о решениях наставника сборной Англии Гарета Саутгейта в финальном матче чемпионата Европы — 2020 против команды Италии.

Специалист признался, что ему непонятны замены Кайла Уокера и Джордана Хендерсона на Маркуса Рашфорда и Джейдена Санчо на последних минутах дополнительного времени.

«Перед розыгрышем углового вы теряете двух хороших защитников и меняете их на двух игроков, которым нужно вливаться в игру, да еще и не защитников. Англия могла проиграть еще тогда. Я этого не мог понять», — цитирует Моуринью talkSPORT.

Также португалец раскритиковал Саутгейта за выбор пенальтистов.

«И почему Хендерсон или Уокер не остались на поле, потому что на самом деле Рэшфорду и Санчо очень, очень трудно выйти и исполнить пенальти после одного касания мяча. А доверять решающий пенальти Саке — думаю, для него это слишком», — сказал наставник «Ромы».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). В составе английской команды пенальти не смогли реализовать Санчо, Сака и Рашфорд, вышедшие на замену в дополнительное время.

После игры темнокожие футболисты подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что своими заменами Саутгейт отнял у Англии победу на Евро.