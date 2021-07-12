Хабиб поздравил Италию с победой на чемпионате Европы — 2020

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы против национальной команда Англии.

«Мои поздравления, Италия!» — написал дагестанец в Instagram.

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.