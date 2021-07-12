Черданцев похвалил сборную Италии за смелость и обвинил Англию в антифутболе

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал итоги финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

«Антифутбол не прошел. Победил футбол. Побеждать должны смелые. Они и празднуют сегодня.

Манчини — тренерище. Выиграть у Бельгии, Испании и Англии с игроками «Торино», «Сассуоло» и «Аталанты», потеряв по ходу двух основных крайних защитников, — это высший класс!» — написал журналист в Twitter.

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.