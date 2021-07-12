Черданцев похвалил сборную Италии за смелость и обвинил Англию в антифутболе
Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал итоги финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.
«Антифутбол не прошел. Победил футбол. Побеждать должны смелые. Они и празднуют сегодня.
Манчини — тренерище. Выиграть у Бельгии, Испании и Англии с игроками «Торино», «Сассуоло» и «Аталанты», потеряв по ходу двух основных крайних защитников, — это высший класс!» — написал журналист в Twitter.
Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)
На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.
Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.
Антифутбол не прошёл. Победил футбол. Побеждать должны смелые. Они и празднуют сегодня. ������������Манчини - Тренерище. Выиграть у Бельгии, Испании и Англии с игроками Торино, Сассуоло и Аталанты, потеряв по ходу двух основных крайних защитников это высший класс.— Cherdantsev (@cherdantsev) July 11, 2021