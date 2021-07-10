Фигуристка Медведева назвала самый сложный элемент в парном катании

Евгения Медведева перед премьерой спектакля «Анна Каренина» в Сочи назвала самый сложный элемент в парном катании, передает Sport24.

В настоящее время спортсменка тренируется с бронзовым призером чемпионата мира в парном катании Александром Энбертом. Вместе они выступили в постановке Ильи Авербуха »Анна Каренина», премьера которой состоялась в Сочи 9 июля.

«Сначала мы попробовали поддержки. Из того, что мы сегодня покажем с Сашей, для меня самым сложным был тодес, который у меня не получался практически до самого отъезда», — сказала Медведева.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Медведева заявила, что пока не завершила профессиональную карьеру.