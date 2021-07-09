Экс-вратарь сборной СССР похвалил Лунева за то, что тот оказался смелее Акинфеева

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунева в «Байер».

«Я Акинфееву года три назад говорил: «Игорь, уезжай играть в Европу, у тебя там второе дыхание откроется, ты точно заиграешь на мировом уровне». Но он уперся в ЦСКА, так и не попробовал свои силы в хорошем чемпионате. Лунев оказался смелее Акинфеева. Андрею оказались важны не только деньги — он хочет доказать свою состоятельность и попасть в сборную, желаю ему успехов», — сказал Кавазашвили Sport24.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. На Евро главный тренер команды Станислав Черчесов включил в заявку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, голкипера «Динамо» Антона Шунина и игрока «Рубина» Юрия Дюпина. При этом тренерский штаб решил обойтись без представителей команд РПЛ, занявших первые три места в минувшем чемпионате: Лунева, спартаковца Александра Максименко и вратаря «Локомотива» Гильерме.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России Андрей Лунев перешел в немецкий «Байер».