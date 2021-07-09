Защитник сборной России Фернандес признал, что команда заслужила вылет с Евро-2020

Защитник сборной России и столичного ЦСКА Марио Фернандес высказался о провальном выступлении команды на Евро-2020.

«Мы и сами надеялись на более успешное выступление. Усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро. Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии — ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть — вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое», — сказал Фернандес в интервью Sport24.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

13 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в гражданство России. В составе национальной команды провел 32 матча и забил 5 голов. Бразилец в составе команды Черчесова стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от компенсации при расторжении контракта с РФС.