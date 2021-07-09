Черчесов отказался от компенсации при расторжении контракта с РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и РФС официально расторгли контракт. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года. Об этом сообщает сообщает «Чемпионат».

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил ушедшего из сборной России Черчесова.