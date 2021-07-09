Два иностранца покинули список кандидатов на пост тренера сборной России

В сборной России по футболу не будут работать экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв и бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Об этом сообщает «РБК».

По данным источника, оба специалиста выставляют высокие финансовые требования по контракту, из-за которых руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение отказаться от рассмотрения их кандидатур на пост наставника национальной команды.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал качества, необходимые новому главному тренеру национальной футбольной сборной.