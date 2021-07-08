Голикова связала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге с Евро-2020

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге во время проведения в городе матчей чемпионата Европы — 2020.

«Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать, и на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер отметила, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1906 случаев заражения коронавирусом.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург уже принял шесть матчей группового этапа турнира, в том числе игры сборной России против Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). 2 июля домашняя арена «Зенита» примет матч 1/4 финала чемпионата Европы между командами Швейцарии и Испании. Роспотребнадзор согласовал 50-процентную заполняемость трибун на матчах первенства в Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, почему Санкт-Петербург принял матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в условиях пандемии коронавируса.