Салихова заявила, что Лёв никогда не пойдет в сборную России

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России могут возглавить экс-тренер сборной Германии Йоахим Лёв или наставник национальной команды Швейцарии Владимир Петкович.

«Лёв никогда не пойдет в сборную России. Какие-то все fake wish list. Ну и повадки его тоже специфичные.

Петкович вероятен, но зачем ему оставлять свою сборную? Как проект сборная Швейцарии намного перспективнее с точки зрения поступательного развития. Если только предложить больше денег.

Сборная России давно уже не амбициозный проект. Нужно быть авантюристом и крайне рисковым, чтобы взяться за это», — написала супруга президента красно-белых в своем Telegram-канале.

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой предложил Станиславу Черчесову поработать за 40 тысяч рублей.