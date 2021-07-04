Экс-главный тренер сборной России выступил против смягчения лимита на легионеров

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» высказался о проблеме с центральными защитниками, которые испытывает отечественный футбол, а также выступил против смягчения лимита на легионеров.

«Как только закончился чемпионат мира, завершили профессиональную карьеру в футболе братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. После этого и в футбольных, и в околофутбольных кругах пошли разговоры о том, что в России закончилась эра больших мастеров игроков обороны, и в ближайшем будущем будут большие сложности с этим. Мы это ощутили, и сегодня мы говорим о том, что в российском футболе крайне мало центральных защитников.

Во всех серьезных клубах на этой позиции играют зарубежные футболисты. Чемпионат Европы подтвердил то, о чем мы говорим. У нас слабо выступили все игроки защитной линии, за исключением, может быть, Джикии, которому надо отдать должное. Все остальные сыграли довольно посредственно», — сказал Игнатьев.

Специалист считает нормальным, что клубы закрывают дефицит на этой позиции иностранными игроками, но, по мнению Игнатьева, это должны быть сильные легионеры. Такие как Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, выступающие за «Зенит». Или же Бранислав Иванович, который играл за питерский клуб совсем недавно.

Также бывший тренер сборной России ответил на слова наставника «Зенита» Сергея Семака, раскритиковавшего лимит на легионеров.

«Если Семак хочет развить мысль о необходимости ослабить лимит на легионеров, то тогда встает вопрос — а когда же нашим-то играть? Где же будут играть россияне, если вы купите на их место иностранцев? Для чего их тогда покупали, если они не будут играть?

Если возникает желание кого-то приобрести, то этот футболист не должен сидеть на лавке, а должен играть и по-настоящему помогать команде. Если нет защитников или полузащитников, то нужно купить таких игроков, которые обязательно будут выходить на поле.

Восьмерых легионеров, как по мне, вполне достаточно. Если качественно проводить селекционную работу, целенаправленно, выстраивать эти процессы кропотливо и со знанием дела, то, наверное, их хватит. Конечно, хочется иметь возможность выпускать больше иностранцев, но как же мы тогда будем готовить наших игроков? Как они будут играть? Я вот этого не понимаю.

Пока мы не наладим работу в таком важном направлении как детско-юношеский футбол, пока за счет этого звена мы не поднимем уровень академий и детских школ, здоровую конкуренцию, даже с теми игроками, которые к нам сегодня приезжают, — это все будет пустой разговор. В начале надо в обязательном порядке окунуться в детско-юношеский футбол. «Закрутить» деятельность академий и футбольных школ, которые должны давать продукт, а не просто играть в футбол», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

С сезона-2020/21 клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что наставник «Зенита» Семак раскритиковал лимит на легионеров.