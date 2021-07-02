Хацкевич: Украина дошла до 1/4 финала, а у России игра выглядит очень примитивно

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре сборных России и Украины на чемпионате Европы — 2020.

«Где украинцы, а где россияне? На данный момент сравнивать нечего. Украинцы дошли до 1/4 финала и показывают интересную игру. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, обыграв Северную Македонию (2:1) и потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли шведов (2:1).

3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Россияне не смогли выйти из группы, имея в своем активе три очка. Команда Станислава Черчесова обыграла Финляндию (1:0), но потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Чемпионат Европы — 2020 стартовал 11 июня. Финальная игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было.