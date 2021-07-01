Волосожар оценила решение Тутберидзе усилить свою группу парой Тарасовой и Морозова

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» оценила решение титулованной спортивной пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — присоединиться к группе Этери Тутберидзе.

Ранее основным тренером дуэта являлся супруг Волосожар — олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков. Специалист продолжает индивидуальное сотрудничество со спортсменами и теперь работает в тандеме со штабом Тутберидзе.

«Для меня переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе не был неожиданностью. Естественно, мы с Максом дома обсуждаем фигурное катание и какие-то рабочие вопросы, хотя я сейчас к ребятам и не имею никакого отношения.

Конечно, я рада, что сложилось это сотрудничество, потому что у Этери Георгиевны такая команда, всегда продуктивная работа и результат. Я считаю, что усилить команду парниками — это правильное решение, тем более что сейчас в Олимпиаде есть еще и командный турнир», — отметила Волосожар.

Таким образом, теперь у Тутберидзе есть возможность внести еще больший вклад в успехи сборной России на Олимпийских играх в Пекине — 2022. Тарасова и Морозов способны завоевать медаль на личном турнире спортивных пар, а также набрать важные баллы для сборной в командных соревнованиях.

Ранее родившая в мае Волосожар объявила о возвращении на лед.