Каток группы Тутберидзе затопило из-за сильного ливня

Ледовый дворец «Хрустальный» затопило в Москве во время дождя, сообщается на странице команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram.

Сильный ливень обрушился на Москву и Московскую область 28 июня. По данным метеорологов, меньше чем за сутки выпало 70% месячной нормы осадков. Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.

В ролике видно, как вода заливается во внутренние помещения спортивного сооружения.

«В нашем любимом «Хрустальном» СПА процедуры совмещаем с тренировочным процессом», — говорится в подписи к видео.

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства — 2021 Анну Щербакову.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков высказался об ограничениях, связанных с коронавирусом и вакцинации.