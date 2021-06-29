Защитник «Тампы» Сергачев разбил сопернику лицо в кровь в матче Кубка Стэнли

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев устроил потасовку с форвардом «Монреаль Канадиенс» Бренданом Галлахером в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В концовке третьего периода после завершения игрового эпизода у ворот «молний» россиянин схватил соперника и повалил его на лед. При падении Галлахер ударился головой об лед и получил серьезное рассечение. При этом оба хоккеиста не получили штрафное время за инцидент.

Встреча между «Тампой» и «Монреалем», прошедшая в городе из штата Флорида на «Амали-Арене», завершилась победой «молний» со счетом 5:1. В первом периоде отличился защитник хозяев Эрик Чернак. Во второй 20-минутке Янни Гурд увеличил отрыв своей команды, но спустя 12 минут хоккеист канадской команды Бен Шьяро сократил отставание. В третьем периоде Никита Кучеров, оформивший дубль, и Стивен Стэмкос установили окончательный счет в матче. Сам Сергачев отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в розыгрыше Кубка Стэнли за 19 матчей или меньше.