Арбитр Карасев рассказал о том, как его однажды пытались побить

Российский судья Сергей Карасев рассказал о случае, как его однажды пытались избить.

«Было ли такое, что меня хотели ударить? Только на любительском уровне. Пару раз было, очень давно, на КФК. На меня бежали — пришлось тоже убегать от команды. Может даже, от половины команды.

Я тогда еще боковым работал. В самом конце забивается гол, он засчитан. А по мнению команды — там вне игры. Арбитр свистит, они проигрывают и бегут в мою сторону, а мы бежим в раздевалку. Закрыли дверь, потом все, видимо, сошло на нет — и нормально. Представить такое на высшем уровне невозможно», — приводит слова Карасева Sport24.

Напомним, российский судья работал на матче Нидерланды — Чехия в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Номинальные гости обыграли Нидерланды со счетом 2:0. В первом тайме команды не отметились результативными действиями. В начале второго отрезка игры защитник Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой, оставив сборную Голландии в меньшинстве. В середине второго тайма полузащитник Томаш Холеш вывел сборную Чехии вперед. За десять минут до конца основного времени матча Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды.

Ранее экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что Карасев потерял контроль над матчем Нидерланды — Чехия.