Олимпийская чемпионка считает, что спортсмены сами должны принять решение о бойкоте ОИ-2022

Четырехкратная олимпийская чемпионка года по горным лыжам американка Линдси Вонн поделилась мнением о возможном бойкоте Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала политика Китая в отношении своих граждан, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По некоторым данным, в Синьцзяне незаконно задержаны более миллиона человек. Некоторые люди подвергаются пыткам или принудительному труду. Сенат США уже одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

«Бойкот Олимпийских игр должен быть делом отдельных спортсменов, а не политиков. Если спортсмены хотят бойкотировать — это их прерогатива и их право. Разрешение протестовать спортсменам за пределами пьедестала, на мой взгляд, — это отличный компромисс. Если задуматься, ты стоишь на подиуме почета с двумя другими людьми, которые тоже пожертвовали своей жизнью, чтобы оказаться на этом месте, и ты не хочешь отнимать у них это — их победу, их успех», — цитирует Вонн The Japan Times.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о призыве американских конгрессменов перенести Игры-2022 из Пекина.