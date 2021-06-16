Спутница Федуна рассказала, что игрок сборной Финляндии Камара мог перейти в «Спартак»
Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что хавбек сборной Финляндии Глен Камара мог стать игроком красно-белых.
Напомним, Финляндия уступила России в матче Евро-2020. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.
«Камара был готов перейти. В процессе переговоров сбили цену до €5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?» — написала Салихова в Telegram.
Также Салихова опубликовала скриншот переписки селекционером клуба Александром Аверьяновым на тему трансфера Камара.
Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020 Встреча завершилась со счетом 1:0. В самом конце первого тайма точным ударом отметился Алексей Миранчук, который отправил мяч в дальний верхний угол финских ворот.