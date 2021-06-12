Экс-наставник «Зенита» заявил, что Украина обязательно выйдет из группы на Евро

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Тренер «Зенита» Мирча Луческу Тренер «Зенита» Мирча Луческу
Тренер «Зенита» Мирча Луческу
РИА «Новости»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, который на данный момент возглавляет киевское «Динамо», высказался о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы — 2020.

«Украина сейчас достаточно конкурентоспособная команда, в ней много игроков, представляющих серьезные клубы Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия, а в обороне есть игроки из местного чемпионата.

В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они точно выйдут из группы», — приводит слова 75-летнего специалиста Telekomsport.ro.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В группе C команда Андрея Шевченко сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко считает, что на матче с Россией возможны провокации.