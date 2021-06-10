Бывший футболист «Ювентуса» назвал Дзюбу лучшим капитаном

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о капитане сборной России Артеме Дзюбе, передает «Матч ТВ».

«У сборной России хорошая команда, где играет мой друг Артем Дзюба. Он — лучший капитан! Думаю, чемпионом станет сборная Франции, а далее расположится кто-то из таких команд, как Италия, Англия, Испания, Португалия и Германия», — сказал Маркизио.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее итальянская газета назвала Дзюбу «Капитаном Катастрофой».