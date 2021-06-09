Возвращение Трусовой к Тутберидзе официально утвердили

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Олег Овсянников заявил, что переход бронзовой призерки чемпионата мира — 2021 Александры Трусовой к Этери Тутберидзе официально утвержден.

«Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, ее перевели в «Самбо-70», в «Хрустальный», — цитирует Овсянникова ТАСС.

Функционер отметил, что в отношении чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной такой процедуры не потребовалось, так как она официально оставалась в группе Тутберидзе.

В 2020 году Трусова и Косторная объявили о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

За это время Трусова взяла бронзу чемпионата мира в Стокгольме, заняла третье место на первенстве России, а также выиграла два этапа Кубка страны.

Косторная пропустила часть сезона из-за перенесенного коронавируса. Она стала серебряной призеркой этапа Гран-при в Москве и заняла второе место на этапе Кубка России.

Ранее тренер Сергей Розанов рассказал, почему после ухода от Тутберидзе фигуристки не могут добиться успеха.