Губерниев считает отказ Арустамяну в аккредитации на Евро гнусным решением

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался о недопуске его коллеги, журналиста «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна до работы на чемпионате Европы по футболу. Губерниев назвал это гнусным решением.

«Это удар ниже пояса и абсолютно гнусное решение. Журналист, блестящий комментатор из-за каких-то непонятных амбиций принимающей стороны, получается, будет страдать. И в моей жизни были случаи, когда, так или иначе, пытались поднять подобные вопросы. Но всегда умные люди в международных федерациях моментом такое прекращали. Такое бывает в разгар политических распрей, но ничего общего с профессионализмом, братством комментаторов и журналистов это не имеет. Это чудовищная история и, конечно, я поддерживаю Нобеля», — сказал Губерниев «Газете.Ru».

Комментатор подчеркнул, что от такого решения страдают зрители. Губерниев дал высокую оценку профессиональным качествам Арустамяна и заявил, что УЕФА должен разобраться в ситуации.

«Зритель страдать не должен. Он прекрасный комментатор — почему и кто решил такое? Где права человека, в конце концов? Да, борется канал, в курсе ситуации Мария Захарова. Но я считаю, что УЕФА обязан проявить четкую и принципиальную позицию. С одной стороны они за демократию, а с другой ум людей, которые принимают решения, много денег, так что демократия подождет. Извините, пожалуйста, но аккредитацию Нобелю необходимо вернуть. Здесь самым жесточайшим образом должны выступать не только мы, его коллеги, но и УЕФА. Потому что иначе будет создан опасный прецедент, я боюсь даже представить, куда может зайти вся эта история», — констатировал Губерниев

Он призвал УЕФА дать ответ на этот инцидент. Комментатор напомнил, что УЕФА обращался к России за помощью, когда стало ясно, что Дублин не сможет принять матчи Евро-2020, и тогда было решено перенести игры в Санкт-Петербург. И теперь применять санкции к российскому журналисту едва ли справедливо.

«Я надеюсь, что шанс есть, мы предпринимаем попытки. Российская Федерация, МИД, канал «Матч ТВ» делают максимум, но я жду реакции от УЕФА. Они должны как-то это прояснить, а пока они молчат. В любом случае, они будут обязаны это прокомментировать. Когда им приперло — давай, Санкт-Петербург, выручай, вместо Дублина проводить чемпионат Европы. Все знают, что мы это делаем здорово. А когда дело касается судьбы журналиста... И главное, мы говорим о зрителях, страдают зрители! Он классный комментатор, работает с места событий, к тому же, он блогер великолепный. Кто решил, что нужно всех нас, футбольных болельщиков и поклонников Арустамяна, лишать зрелища? УЕФА, я жду вашей реакции», — заявил Губерниев.

Ранее представитель МИДа Захарова заявила, что вопрос с аккредитацией Арустамяна решается.