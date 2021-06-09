Захарова заявила, что вопрос с аккредитацией Арустамяна решается

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналист и комментатор Нобель Арустамян по-прежнему может получить аккредитацию на чемпионат Европы по футболу-2020. Напомним, его заявка была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

«Знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Для аккредитации на турнир, который с 11 июня по 11 июля пройдет в 11 городах разных стран, журналист должен получить одобрение всех оргкомитетов стран-хозяек чемпионата Европы. В Баку, который примет три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу, Арустамяну отказали из-за его посещения Нагорного Карабаха без разрешения властей Азербайджана.

8 июня комментатор Василий Уткин сообщил, что оргкомитет Евро-2020 в Баку заблокировал получение аккредитации российским журналистом. Позднее руководитель канала «Матч ТВ» Тина Канделаки, на котором работает Арустамян, заявила, что телеканал делает все, чтобы разрешить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане объяснили отказ в аккредитации журналисту Арустамяну на Евро-2020.