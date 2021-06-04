Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга «Ролан Гаррос» в трех сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:2, 6:4 и впервые в карьере пробился в 1/8 финала турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге Медведев обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:3, 6:3, 7:5. Во втором круге россиянин победил Томми Пола из США со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Победа над Опелкой – всего лишь третий выигранный Медведевым матч на «Ролан Гаррос» за пять лет.

В матчах первого раунда Медведев на «Ролан Гаррос» проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.

Россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имея в активе 9793 очка.

В следующем раунде турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) – Кристьян Гарин (Чили).

Ранее сообщалось, что Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».