Последний россиянин во Франции: Медведев впервые вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Выигрывает Даниил Медведев матч со счетом 6:4, 6:2, 6:4 и впервые в карьере пробивается в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Непросто складывался первый сет для россиянина, но сумел он быстро найти свою игру. Ошибок, конечно, было предостаточно, но каждая победа Медведева на грунте — практически личное преодоление себя, учитывая то, как складываются у него дела на этом покрытии.