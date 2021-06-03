Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев вышел в третий круг »Ролан Гаррос». Россиянин победил Томми Пола из США со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет против Райлли Опелки из США.

В первом круге Медведев обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:3, 6:3, 7:5. Россиянин впервые в карьере вышел во второй круг данного турнира.

В матчах первого раунда Медведев на «Ролан Гаррос» проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу. Победа над Полом – всего лишь второй выигранный Медведевым матч на «Ролан Гаррос» за пять лет.

Россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имея в активе 9793 очка. Лидирует в списке сербский теннисист Новак Джокович, набравший 11 063 балла.

Ранее сообщалось, что Россиянин Медведев впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гаррос».