Влашич и Ловрен попали в заявку сборной Хорватии на Евро-2020

Пресс-служба Хорватского футбольного союза в Twitter опубликовала заявку национальной команды на Евро-2020.

В состав хорватской команды вошли футболист московского ЦСКА Никола Влашич и игрок петербургского «Зенита» Деян Ловрен.

Вратари: Доминик Ливакович, Симон Слуга, Ловре Калинич.

Защитники: Йосип Юранович, Домагой Брадарич, Дуе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Домагой Вида, Шиме Врсалько, Борна Баришич, Миле Шкорич.

Полузащитники: Милан Бадель, Марио Пашалич, Лука Иванушец, Никола Влашич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович.

Нападающие: Мислав Оршич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Анте Ребич, Йосип Брекало.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что Ивица Олич не будет входить в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.