Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф с первого места в группе A

В заключительном матче группового этапа на чемпионате мира российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:0.

Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия набрала 17 очков и заняла итоговое первое место в группе А. Белорусы с 4 очками финишировали на последней, восьмой позиции.

ЧМ-2021. Группа A

Россия — Белоруссия — 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 — Нестеров (Григоренко) – 00:36' (5x5)

2:0 — Галимов (Гавриков) – 04:29' (5x5)

3:0 — Шалунов (Задоров, Нестеров) – 09:06' (5x5)

4:0 — Григоренко (Слепышев, Воронков) – 10:52' (5x5)

5:0 — Нестеров (Тарасенко, Барабанов) – 16:28' (5x5)

6:0 — Воронков (Слепышев, Григоренко) – 52:08' (5x5)

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Ранее сообщалось, что Германия обыграла Латвию и помогла Канаде попасть в плей-офф ЧМ.