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Сохранить первое место: Россия играет против Белоруссии. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Россия — Белоруссия. ОНЛАЙН

Сборная России играет против команды Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
01 июня 20:15   |  Не начался
Россия
Россия
Беларусь
Беларусь
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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Трансляция
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19:50

Матч начнется 20:15 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между сборными России и Беларуси в рамках группового этапа чемпионата мира.