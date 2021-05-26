Экс-тренер «Зенита» — о спутнице Федуна: лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова спутницы московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» кликабельнее, чем чемпионство «Зенита».

«Зачем вообще жена Федуна так говорит? Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки», — сказал Петржела.

Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров клуба. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Петржела возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.

Ранее Салихова сказала, что ее уход из совета директоров красно-белых не был демаршем.