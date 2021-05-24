Двукратный чемпион мира Немчинов верит в победу России над Словакией на ЧМ

Сборная России готовится провести третий матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против национальной команды Словакии. Двукратный чемпион мира Сергей Немчинов надеется, что подопечные Валерия Брагина одержат победу. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, в чем кроется залог успеха россиян.

«Будут встречаться команды, которые набрали максимальное количество очков после двух матчей. Это будет очень интересная и напряженная игра. Словаки хорошо стартовали, наверняка будут играть в своей манере, от обороны, ждать возможности для контратак. Но наши хоккеисты очень результативно играют в атаке. К сожалению, не все смогут выйти на лед, в том числе не поможет в этой встрече Григоренко. Но я верю, что сборная России победит», — заявил Немчинов.

Россия стартовала на мировом первенстве с двух побед. В первом матче она обыграла Чехию 4:3, а затем разгромила Великобританию 7:1. Игра со Словакией состоится в понедельник, 24 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на групповом этапе наша команда встретится с Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Сергей Немчинов назвал потерей отсутствие в сборной лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.