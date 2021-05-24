Двукратный чемпион мира: у Овечкина есть причины не выступать на ЧМ, его можно понять

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не приедет в расположение сборной России на чемпионате мира. Двукратный победитель мировых первенств Сергей Немчинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал это потерей для национальной команды, отмечая при этом, что у Александра, несомненно, были причины для отказа, которые можно понять.

«То, что Овечкин не приедет, — конечно, потеря. Александр — один из лучших игроков мирового хоккея на данный момент. Бьет один рекорд за другим. В то же время, можно и его понять: все-таки длинная хоккейная карьера, случаются микротравмы, которые надо будет залечивать. Кроме того, как-то могла повлиять и ситуация с контрактом с «Вашингтоном» — он ведь становится свободным агентом. Думаю, если бы он был на сто процентов готов, то приехал бы», — убежден Немчинов.

Сборной России помогут одноклубники Овечкина Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Немчинов уверен, что они действительно усилят команду, даже несмотря на то, что играть они получат право только после прохождения карантина и сдачи тестов на коронавирус.

«Это лидеры своих команд, конечно, они усилят сборную. Другой вопрос, что им придется переждать шесть дней на карантине, сдавать ПЦР-тесты — и только после этого они смогут играть. Но здесь надо знать внутреннюю ситуацию. Значит, те, кто приглашал ребят, рассчитывают на их помощь. Хорошо, что игроки откликнулись и сразу приедут в сборную», — заключил Немчинов.

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