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Трансляция
С конца
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15:50
Стартовое вбрасывание состоится не ранее 16.15 мск.
15:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового раунда чемпионата мира между сборными России и Словакии.