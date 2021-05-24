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За третьей победой: Россия бьется со Словакией на ЧМ. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Словакия — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Словакии в матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
24 мая 16:15   |  Не начался
Словакия
Словакия
Россия
Россия
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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Трансляция
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15:50

Стартовое вбрасывание состоится не ранее 16.15 мск.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового раунда чемпионата мира между сборными России и Словакии.