Путин поручил ввести усиленные меры безопасности на время Евро-2020

Президент Российской федерации Владимир Путин поручил ввести усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге в связи с матчами ЧЕ-2020. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подписал соответствующий указ и поручил со 2 июня по 12 июля ввести усиленные меры безопасности в Санкт--Петербурге и Выборгском районе Ленобласти в связи с матчами ЧЕ-2020.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пропустит чемпионат Европы — 2020 из-за травмы.