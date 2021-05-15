Ибрагимович пропустит чемпионат Европы — 2020 из-за травмы

Информация о травме колена нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича подтвердилась. Об этом сообщил «Милан» в официальном релизе.

На восстановление 39-летнему шведу понадобится шесть недель. Ибрагимович избежит хирургического вмешательства, но пропустит Евро-2020.

«Я разговаривал со Златаном, который, к сожалению, сказал мне, что травма не позволит ему участвовать в Евро-2020 этим летом. Конечно, это печальная новость как для Златана, так и для нас», — сообщил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон

Для сборной Швеции турнир стартует 14 июня матчем с Испанией. Также скандинавская команда сыграет на групповом этапе со Словакией (18 июня) и с Польшей (23 июня).

Напомним, что Златан в середине марта принял решение возобновить карьеру в сборной во многом для того, чтобы сыграть на чемпионате Европы.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 27 игр, забил 17 мячей и сделал три результативные передачи. Он пропустил 16 матчей во всех турнирах из-за травм. Последнее повреждение он получил в игре 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:0)

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» забил красивый мяч в стиле Ибрагимовича.