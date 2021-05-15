Кучеров вернулся после травмы и сыграет впервые в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился от травмы и сыграет в первом матче Кубка Стэнли-2021 с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в сезоне 2019/2020 провел в регулярке 68 встреч и набрал 85 очков (33+52). В прошлом Кубке Стэнли у игрока 32 очка (6+26) в 22 играх.

Действующие обладатели Кубка Стэнли на протяжении регулярного чемпионата серию побед разменивали серией поражений, да и похвастать убедительными результатами матчей с «Флоридой» не могут. Впрочем, в прошлом сезоне «молнии» сохранили большой запас для борьбы за Кубок Стэнли и именно такой подход и помог «Тампе» стать чемпионом.

Тем более, что, помимо Кучерова, в строй возвращается канадец Стивен Стэмкос.

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