Гол экс-спартаковца Луиса Адриано признан лучшим за десятилетие в РПЛ

Гол бразильского форварда «Спартака» Луиса Адриано, забитый в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года, был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании в рамках специального конкурса российской Премьер-лиги (РПЛ). С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек.

«Давайте еще раз взглянем на шикарную комбинацию красно-белых, благодаря которой был забит самый красивый мяч прошедшего десятилетия!» — так описывает РПЛ видео гола в своем Instagram.

Луис Адриано перешел в «Спартак» 16 января 2017 года и выступал за клуб до января 2019-го. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Луис Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано заразился COVID-19 и нарушил самоизоляцию.