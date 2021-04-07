Луис Адриано заразился COVID-19 и нарушил самоизоляцию

Нападающий «Палмейраса» и бывший игрок московского «Спартака» Луис Адриано заразился коронавирусной инфекцией. Об этом футболист проинформировал в своем Instagram.

Он рассказал, что тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат 1 апреля, в тот день, когда все игроки бразильской команды сдавали обязательные еженедельные анализы.

Форвард признался, что у него не было никаких симптомов заболевания, он чувствовал себя хорошо, поэтому проигнорировал указания медицинского штаба «Палмерайса» о необходимости самоизоляции. 5 апреля игрок покинул свой дом и на машине отправился супермаркет, расположенный в торговом центре на западе Сан-Паулу, для того, чтобы забрать оттуда свою мать. Однако на въезде на парковку произошел еще один инцидент — автомобиль игрока столкнулся с велосипедистом.

«Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю ее», — написал он.

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