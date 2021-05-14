Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает «Российская газета».

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

В предстоящем сезоне будут разыграны путевки на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее тренер оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентный уровень.