Арена «Зенита» установила рекорд Европы в сезоне-2020/21

Стадион петербургского «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21, передает Transfermarkt.

Стоит отметить, что на своем поле сине-бело-голубые провели 19 матчей. Средняя посещаемость игр составила 18,912 зрителей. По этому показателю стадион в Санкт-Петербурге уступает только китайскому «Гуанчжоу» (28059) и американской «Атланте Юнайтед» (20,335).

Напомним, подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в третий раз подряд, обыграв в 28-м туре московский «Локомотив» со счетом 6:1.

В заключительном матче турнира сине-бело-голубые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что на втором месте идет московский «Спартак» (56), на третьей строчке располагается столичный «Локомотив» (53).

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не согласился с тем, что в чемпионате существует гегемония петербургского «Зенита».