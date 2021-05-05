Гвардиола стал седьмым тренером, вышедшим в финал ЛЧ с двумя клубами

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

По данным Opta, Гвардиола стал седьмым тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов с двумя клубами. До этого подобное удавалось Оттмару Хитцфельду, Луи Ван Галу, Жозе Моуринью, Юппу Хайнкесу, Карло Анчелотти и Юргену Клоппу.

За престижный трофей «Манчестер Сити» поборется с победителем пары «Реал» — «Челси».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.