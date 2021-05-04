Четверо игроков ПФЛ подозреваются в игре на ставках

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев сообщил, что четверо футболистов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) подозреваются в игре на ставках.

«Четыре игрока ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе. Никита Абрамушкин («Коломна»), Расул Бостанов («Интер» Черкесск), Андрей Золотов и Дмитрий Зорников («Ессентуки»). Будем рассматривать это дело в конце мая — начале июня», — сказал Андреев Sport24.

Ранее в игре на ставках подозревали игроков «Тамбова» Дмитрия Германа и Александра Еркина, их обвиняли в ставках на матчи с собственным участием. Футболистам грозило отстранение от футбольной деятельности.

Герман и Еркин дали показания в офисе РФС, но отказались от проверки на полиграфе. Футболисты были отстранены от тренировок с командой, но позже возвращены в состав.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит дело об игре футболистов «Тамбова» на ставках.