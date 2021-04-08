Источник: комитет по этике РФС рассмотрит дело об игре футболистов «Тамбова» на ставках

Руководство российского футбольного союза (РФС) намерено обратиться в комитет по этике с заявлением о рассмотрении дела игроков «Тамбова» Дмитрия Германа и Александра Еркина, обвиняемых в ставках на матчи с собственным участием. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, обоим футболистам грозит отстранение от футбольной деятельности.

Герман и Еркин накануне дали показания в офисе РФС, но отказались от проверки на полиграфе.

Руководство РФС направит в комитет по этике документы с заявлением о рассмотрении дела Еркина и Германа.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками после 24 игр, отставая от зоны стыковых матчей на четыре балла.

32-летний Герман в нынешнем сезоне РПЛ провел три матча, не отметившись в них забитыми мячами. 31-летний Еркин поучаствовал в двух встречах, также не отличившись голами.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Тамбова» раскритиковал губернатора Тамбовской области.