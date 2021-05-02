Боярский: не самую плохую команду сделали как щенков

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба над «Локомотивом» со счетом 6:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. Доказали это. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», — сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

Петербургский «Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (три), Артема Дзюба (два) и Малком. В составе «Локомотива» единственный мяч на счету Камано.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз