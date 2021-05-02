«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз

В Санкт-Петербурге завершился матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Локомотивом». Со счетом 6:1 победили хозяева и досрочно стали чемпионами России. Эта победа стала для питерского клуба седьмой в российской истории и восьмой, если считать выигранный титул чемпиона СССР в 1984 году. «Зенит» выигрывает РПЛ третий год подряд.

На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по ворота Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме. Перед этим был стык Дзюбы и Рыбуса, поэтому арбитры использовали VAR для прояснения момента. Гол был засчитан.

На 39-й минуте Сердар Азмун после флангового навеса классным ударом головой отправил второй мяч в сетку ворот «Локомотива». На первой компенсированной минуте Пабло с двух ног прыгнул в Дзюбу в своей штрафной, а Азмун четко реализовал пенальти.

Во втором тайме сначала Азмун оформил хет-трик, а затем Дзюба забил свой второй гол в матче.

На 56-й минуте после грубейшей ошибки Ярослава Ракицкого Камано один мяч отыграл.

На 67-й минуте Малком поставил точку в этом матче, отправив шестой мяч в ворота Гильерме.

В оставшихся двух турах «Зениту» предстоит сыграть на выезде с аутсайдерами «Уфой» и «Тамбовом». «Локомотив» на своем поле примет «Динамо» и «Урал».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.