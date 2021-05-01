ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» в 28-м туре РПЛ

В Москве состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа». Встреча завершилась вничью 1:1. Безвыигрышная серия армейского клуба продлилась до трех матчей. До этого ЦСКА в чемпионате проиграл «Сочи» и «Спартаку», а также был разгромлен «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк открыл счет в матче. На 71-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов, вышедший на замену в перерыве, сравнял счет.

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться за еврокубки. «Уфа» в 28 матчах набрала 21 очко, занимает 15-е место и ведет упорную борьбу за выживание с «Ротором» и «Арсеналом».

Накануне встречи известные спортивные порталы «Чемпионат» и Sports.Ru объявили красно-синим бойкот за отказ выдавать аккредитацию журналисту, написавшему критический материал о ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».