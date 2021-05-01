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ЦСКА на фоне скандала принимает аутсайдера РПЛ. LIVE

РПЛ. 28-й тур. ЦСКА — «Уфа». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Уфу» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   01 мая 16:30   |  Матч не начался
ЦСКА
0:0
Уфа
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
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Трансляция
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16:05

Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Уфа».