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Трансляция
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16:05
Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
16:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Уфа».